Старт приема заявок на участие в проекте «Луна для всех одна» объявлен в Рязанском театре кукол

В Рязанском театре кукол объявили старт приема заявок на участие в проекте «Луна для всех одна». Об этом сообщили в группе театра ВКонтакте.

Среди «выпускных спектаклей» лунной школы: «Луна для всех одна» (2019), «Тихая песня Луны» (2021), «Бумажная Луна» (2023). Все три премьеры состоялись в рамках Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины». Это были глубокие, волнующие истории о красоте мира и силе искусства.

Участниками проекта могут стать кукольники из любой страны мира. Экипаж «Луны» будет многонациональным, а работа — интенсивной. К участию в школе приглашаются молодые специалисты, которые, несмотря на небольшой профессиональный опыт, отличаются высоким уровнем мастерства и творческой смелостью.

География «Луны» на сегодняшний день: ЮАР, Португалия, Бразилия, Великобритания, Иран, Япония, Австралия, США, Монголия, Канада, Казахстан, Мексика, Россия – нет сомнений, что новые участники принесут на «Луну» новые языки, культуру, эстетику.

Занятия в школе начнутся 1 сентября 2025 года. «Выпускной спектакль» запланирован на 12 сентября.

Чтобы попасть на проект, необходимо заполнить анкету. Заявки принимаются до 1 июня. Конкурсный отбор осуществляет оргкомитет проекта.

Отмечается, что анкета обязательно должна содержать видео-визитку с коротким рассказом о себе, демонстрацией кукловождения, вокальных и\или хореографических данных, игры на музыкальном инструменте. Оргкомитет не дает обратную связь по содержанию видео-визитки.

Название проекта — «Луна для всех одна» — отражает его философию. В любой точке мира можно любоваться Луной. Без оптических приборов, специальных знаний или особого статуса – в самое мрачное время суток ее красота доступна и понятна всем, точно так же, как доступно и понятно каждому человеку искусство играющих кукол.

Международную школу-лабораторию для молодых кукольников под названием «Луна для всех одна» («We All Live Under The Same Moon») Рязанский театр кукол проводит вместе с Российским центром Международного союза деятелей театров кукол UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Руководитель проекта — Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол, директор Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины», Секретарь Союза театральных деятелей Российской Федерации, Председатель Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской федерации, Президент Российского Центра UNIMA, лауреат Премии Президента РФ «За вклад в развитие отечественного театрального искусства».

Организаторы проекта предоставляют кукольникам — космонавтам: участие в творческой и деловой (по желанию) программе ХХ Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины», проживание, питание, трансфер «Москва-Рязань-Москва», официальное приглашение для оформления визы.

Возрастное ограничение 16+.