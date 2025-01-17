«Старался повернуть в сторону любви, а мне не хотелось». В рязанском загсе спустя три года после знакомства поженилась пара

Рязанский загс продолжает публиковать истории пар, сыгравших свадьбы. 17 января руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина рассказала на своей странице ВКонтакте историю молодожёнов Вадима и Анастасии.

Они познакомились 3 года назад в десантном училище. Вадим был курсантом, а Настя тогда занималась военно-прикладными видами спорта и была командиром группы. Настя очень понравилась Вадиму, а вот на знаки внимания с его стороны не реагировала.

— Вадим всё старался повернуть в сторону любви, а мне этого не хотелось, — призналась Анастасия.

И всё-таки Вадим не сдался: изменил тактику и проявил настойчивость. Молодые люди стали просто общаться, а чуть позже девушка поняла: с молодым человеком у неё сходятся и ценности, и взгляды на жизнь. А ещё с ним хорошо и спокойно.

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В прошлом году в день рождения Насти Вадим преподнёс ей белые розы, красивое кольцо в коробочке с надписью «Вместе навсегда».