5.7 C
Рязань
Среда, 7 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия

Стало известно, за что оштрафовали скопинского маньяка

Елена Лобанова

Скопинского маньяка оштрафовали на 1 200 рублей за участие в массовом мероприятии. Об этом со ссылкой на Скопинский районный суд сообщает РИА «Новости». 

Так как в отношении Мохова установлен административный надзор, он не может выезжать за пределы района и посещать массовые мероприятия. Сразу же после освобождения против маньяка составили два протокола — о том, что он не вернулся вовремя в Скопин, и за участие в массовом мероприятии. Одно из них вернули составителю, а по другому назначили административное наказание. 

В частности, судья обязал Мохова заплатить штраф 1 200 рублей за несоблюдение установленных ограничений. 

— Обвиняемый с 14:00 до 16:00 принял участие в массовом мероприятии, а точнее — съемках видеоролика с очным участием. Тем самым он нарушил ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, — указано в постановлении по делу.

При этом Мохов свою вину не признал. Он согласился, что участвовал в съемке, однако не считает это культурно-массовым мероприятием. 

— Массовое мероприятие — это любое организованное собрание людей на возмездной или какой-либо другой основе на открытом пространстве или в помещении. Участие в нем обвиняемого подтверждается видеозаписью, — говорится в сообщении. 

Поэтому доводы скопинского маньяка суд счет «несостоятельным».

Скопинский маньяк Виктор Мохов

Читайте материалы по этой теме на сайте РИА «7 новостей»

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru