Стало известно, за что оштрафовали скопинского маньяка

Скопинского маньяка оштрафовали на 1 200 рублей за участие в массовом мероприятии. Об этом со ссылкой на Скопинский районный суд сообщает РИА «Новости».

Так как в отношении Мохова установлен административный надзор, он не может выезжать за пределы района и посещать массовые мероприятия. Сразу же после освобождения против маньяка составили два протокола — о том, что он не вернулся вовремя в Скопин, и за участие в массовом мероприятии. Одно из них вернули составителю, а по другому назначили административное наказание.

В частности, судья обязал Мохова заплатить штраф 1 200 рублей за несоблюдение установленных ограничений.

— Обвиняемый с 14:00 до 16:00 принял участие в массовом мероприятии, а точнее — съемках видеоролика с очным участием. Тем самым он нарушил ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, — указано в постановлении по делу.

При этом Мохов свою вину не признал. Он согласился, что участвовал в съемке, однако не считает это культурно-массовым мероприятием.

— Массовое мероприятие — это любое организованное собрание людей на возмездной или какой-либо другой основе на открытом пространстве или в помещении. Участие в нем обвиняемого подтверждается видеозаписью, — говорится в сообщении.

Поэтому доводы скопинского маньяка суд счет «несостоятельным».