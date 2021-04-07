Стало известно, за что оштрафовали скопинского маньяка

Скопинского маньяка оштрафовали на 1 200 рублей за участие в массовом мероприятии. Об этом со ссылкой на Скопинский районный суд сообщает РИА «Новости».
Так как в отношении Мохова установлен административный надзор, он не может выезжать за пределы района и посещать массовые мероприятия. Сразу же после освобождения против маньяка составили два протокола — о том, что он не вернулся вовремя в Скопин, и за участие в массовом мероприятии. Одно из них вернули составителю, а по другому назначили административное наказание.
В частности, судья обязал Мохова заплатить штраф 1 200 рублей за несоблюдение установленных ограничений.
При этом Мохов свою вину не признал. Он согласился, что участвовал в съемке, однако не считает это культурно-массовым мероприятием.
Поэтому доводы скопинского маньяка суд счет «несостоятельным».
Скопинский маньяк Виктор Мохов