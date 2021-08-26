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Четверг, 26 августа, 2021
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Стало известно, в каком случае необходимо объявлять ЧС из-за состояния воздуха

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Стало известно, в каком случае необходимо объявлять ЧС из-за состояния воздуха

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В четверг, 26 августа, на собрании межведомственной комиссии по вопросам экологической безопасности обсудили критерии введения ЧС из-за качества воздуха. Выяснилось, что положение чрезвычайной ситуации вводят в случае максимально разовой концентрации или же долговременного превышения нормы.

В Гидрометцентре по Рязанской области рассказали, что они регулярно следят за качеством воздуха. 

— Если мы зафиксируем концентрацию вредных веществ на уровне 40-50 ПДК, то сообщим об этом МЧС и профильным структурам. ЧС еще ни разу не вводилось, потому что такого превышения попросту не было, — отметила представительница ведомства. 

Кроме того, ЧС вводят и в случае длительного превышения ПДК. Однако в этом случае показатели нормы должны быть значительно меньше. 

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