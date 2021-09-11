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Стало известно, в чём обвиняют рязанского полицейского Чешковского

7info
Стало известно, в чём обвиняют рязанского полицейского Чешковского

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Пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области сообщила подробности уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции регионального УМВД Юрий Чешковского. Полицейского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 290 уголовного кодекса).

По версии следствия, 23 августа этого года Чешковский получил 20 тысяч рублей от представителя кафе за информацию о намеченной проверке. Преступная деятельность пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Работник полиции взят под стражу на два месяца. На представителя кафе, давшего взятку, завели дело по ч.3 ст. 291 УК РФ.

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