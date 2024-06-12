Среда, 12 июня, 2024

Стало известно, сколько в среднем зарабатывали рязанцы в I квартале 2024 года

Автор: Кристина Аманн

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В I квартале 2024 года средняя зарплата в Рязанской области составила 45,8 тыс. руб. Об этом написали в Telegram-канале Brief.Центр

Сообщается, что средняя зарплата в ЦФО превышает 50 тысяч рублей в месяц. Боьше всех зарабатывают жители столицы — около 126 тыс. руб. В Московской области средняя зарплата составляет порядка 71 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Калужская область — 53 тысячи рублей.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Ивановской, Тамбовской и Костромской областях: 36,4 тыс., 39,3 тыс., 40,2 тыс. рублей соответственно.

Отмечается, что в первом квартале реальная зарплата россиян выросла на 11%. По данным Росстата, в ЦФО за январь-март 2024 года номинальная начисленная заработная плата выросла на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее востребованные профессии в сфере строительства и технических отраслях. Здесь сохраняется стабильный спрос на квалифицированных специалистов: каменщиков, фасадчиков, электромонтеров, комплектовщиков, монтажников электрических лифтов, сотрудников складов. Все эти специалисты могут рассчитывать на достойные заработные платы.

Выгодно работать вахтовым методом. Зарплаты часто превышают средний уровень по региону, так как работодатели готовы платить больше таким сотрудникам.

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