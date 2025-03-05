Стало известно, сколько рязанцев заключили контракт с Минобороны с начала года

Обнародовано количество рязанцев, которые с начала года заключили контракт с Минобороны РФ. Цифры в интервью ГТРК «Ока» обнародовал начальник рязанского пункта отбора на военную службу Дмитрий Зайцев.

В 2024 году из Рязанской области на службу по контракту отправили 3,5 тысяч человек. С начала года контракт с оборонным ведомством заключили около 500 рязанцев.

Дмитрий Зайцев отмечают, что кандидаты-контрактники должны соответствовать ряду требованиям: иметь соответствующие медицинские показатели и категорию годности. Также при отборе кандидатов оценивается уровень физической готовности. Проверяют их и на наличие фактов привлечения к уголовной или административной ответственности.