Стало известно, сколько километров трассы Тамбов-Шацк в Шацком районе отремонтируют в этом году

На заседании регионального правительства министр транспорта и автодорог Рязанской области Павел Супрун сообщил, что в этом году отремонтируют 8 километров трассы Тамбов-Шацк в Шацком районе. Работы, по его словам, ведутся в соответствии с установленным графиком.

Ранее стало известно, что до конца августа 2025 года отремонтируют 15,8 километров автодороги, начиная от границы с Тамбовской областью. К работам приступили в конце июля 2024 года. На эти работы выделили почти 1,3 миллиарда рублей.

В социальных сетях нередко задают вопросы, когда приступят ко второму этапу ремонта трассы в Шацком районе, так как участок, который пока не вошел в план капитального ремонта, доставляет водителям много неприятностей на дороге. На это представители регионального министерства транспорта отвечают, что в текущем году будут поддерживать участок ямочным ремонтом. О планах на капитальный ремонт этого участка дороги пока не сообщается.