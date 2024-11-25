Стало известно, сколько денег рязанцы хранят на вкладах

Сумма, которую рязанцы хранят в банках, за год выросла более чем на четверть. На 1 октября она превышала 290 млрд рублей. В эту сумму не входят средства на счетах эскроу, которые используют для покупки жилья в строящихся домах, объяснили в рязанском отделении ЦБ.

Жители области выбирают для накоплений национальную валюту: за год депозитный портфель в рублях увеличился почти на 30%, а сумма на вкладах в иностранной валюте снизилась на 17,4%.

Чаще всего рязанцы размещают деньги на срочных вкладах, по которым сейчас банки предлагают привлекательные процентные ставки. На них на начало октября хранилось 210,6 млрд рублей. Остальная сумма размещена на текущих счетах, к таким, например, относятся те, к которым привязаны банковские карты.

— Ставки по вкладам, в том числе долгосрочным, растут несколько месяцев вслед за повышением ключевой ставки. При этом длинные вклады позволяют зафиксировать высокие проценты надолго. Это дает возможность не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать, — отмечает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.