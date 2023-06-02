Стало известно продолжение истории с прыгающим по балконам голым «Тарзаном»

В телеграм-канале SHOT появились подробности истории с жителем Липецка, который прыгал по балконам многоэтажки в обнаженном виде.

Ранее сообщалось, что мужчину жестко задержали сотрудники полиции и МЧС.

Выяснилось, что главный герой видео — 29-летний гражданин Украины. Накануне случившегося он употреблял наркотики.

«Обнаженная мадам на видео — его девушка-молдаванка, употреблявшая вместе с ним», — говорится в публикации.

По предварительной версии, мужчина находился в съемной квартире со своей сожительницей и двумя ее дочками 7–8 лет. В разгар «веселья» злоумышленник в неадекватном состоянии приставил нож к горлу любимой и вышел на балкон. До этого пара разделась. Соседи увидели происходящее и вызвали полицию. После этого мужчину в наркотическом опьянении преследовали местные жители и силовики.

В отношении полицейского, который ловил голого «Тарзана», начали служебную проверку, поскольку он применил физическую силу.