Стало известно о состоянии парня, которому сняли скальп в Электростали

Молодому человеку Юрию Маркову, которому сняли скальп в Электростали, требуются пересадка кожи и психолог, сообщил телеграм-канал SHOT.

На 19-летнего парня в начале недели напали двое мужчин. Им не понравился ирокез на голове юноши. Их задержали. Речь идет о 24-летнем уроженце республики Коми и его подельнике — гражданине Таджикистана.

Выяснилось, что потерпевший боится выходить из больницы на улицу и думает о переезде в другой город.

Незадолго до нападения он получил повестку и собирался отправиться на срочную службу. Ему сделали несколько операций. Также он опасается, что злоумышленники отделаются условным сроком и захотят отомстить.