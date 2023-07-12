Среда, 12 июля, 2023
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Стало известно о состоянии парня, которому сняли скальп в Электростали

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Молодому человеку Юрию Маркову, которому сняли скальп в Электростали, требуются пересадка кожи и психолог, сообщил телеграм-канал SHOT.

На 19-летнего парня в начале недели напали двое мужчин. Им не понравился ирокез на голове юноши. Их задержали. Речь идет о 24-летнем уроженце республики Коми и его подельнике — гражданине Таджикистана.

Выяснилось, что потерпевший боится выходить из больницы на улицу и думает о переезде в другой город.

Незадолго до нападения он получил повестку и собирался отправиться на срочную службу. Ему сделали несколько операций. Также он опасается, что злоумышленники отделаются условным сроком и захотят отомстить.

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