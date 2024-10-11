Стало известно о смерти женщины, вывесившей флаг России в Одессе

Появилась информация о смерти женщины, которая на днях вывесила флаг России на постамент памятника Екатерине II в Одессе, пишет МК .

Есть две версии произошедшего: одесситка умерла из-за проблем с сердцем» в СИЗО или ее убили.

Пока эта информация официально не подтверждена.

Несколько дней назад женщина поднялась с флагом России на постамент памятника Екатерине II, на нее набросились недовольные украинцы. Вскоре ее задержали.

На допросе одесситка заявила, что поддерживает президента Владимира Путина. Также она призвала украинских солдат переходить на сторону России.