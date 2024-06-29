Стало известно о новом ударе по ушедшему на СВО мужу Блиновской

Ушедшему на СВО мужу блогера Елены Блиновской Алексею грозит банкротство, пишет телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, Блиновский не возвращает банку 7,6 миллиона рублей.

Иск кредиторов зарегистрирован в Арбитражном суде Ярославской области. При этом сам бизнесмен ранее сетовал, что после ареста счетов семьи им не на что жить.

На днях стало известно, что Блиновского объявили в розыск по делу об уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сейчас, как сообщает SHOT, муж Блиновской служит в штурмовом подразделении 5-й ОМСБр в ДНР.