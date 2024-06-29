Суббота, 29 июня, 2024

Стало известно о новом ударе по ушедшему на СВО мужу Блиновской

Автор: powder

Опубликовано

Ушедшему на СВО мужу блогера Елены Блиновской Алексею грозит банкротство, пишет телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, Блиновский не возвращает банку 7,6 миллиона рублей.

Иск кредиторов зарегистрирован в Арбитражном суде Ярославской области. При этом сам бизнесмен ранее сетовал, что после ареста счетов семьи им не на что жить.

На днях стало известно, что Блиновского объявили в розыск по делу об уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сейчас, как сообщает SHOT, муж Блиновской служит в штурмовом подразделении 5-й ОМСБр в ДНР.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

SHOT: Элджей ударил журналиста после концерта в Москве

В Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок

Многокилометровая пробка образовалась на выезде из Рязани из-за ДТП на Солотчинском мосту

ГУП РО РГРЭС отчиталось о восстановлении подачи электроэнергии в Рязани

Вася Пельмень отправил в нокаут польского чемпиона в Лас-Вегасе

Выпускникам Рязанского филиала университета МВД вручили погоны

В Рязани простятся с тренером Денисом Самохваловым

В Рязани вновь изменили маршруты троллейбусов из-за проблем с электричеством

В Рязанской области прошёл Единый день выпускника

В чём причина отключения света в Рязани?

18-летний водитель устроил ДТП в Рыбновском районе, погиб несовершеннолетний

Из Рязани по Оке в Касимов приплыл двухэтажный плот «БарКасик»

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

SHOT: Элджей ударил журналиста после концерта в Москве

Новости мира
Рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) ударил корреспондента SHOT...

В Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок

Новости мира
Голый мужчина напал на двух пенсионерок на остановке в...

Многокилометровая пробка образовалась на выезде из Рязани из-за ДТП на Солотчинском мосту

Новости Рязани
По словам очевидца, затор на Солотчинском шоссе начинается от ТЦ «Круиз».

ГУП РО РГРЭС отчиталось о восстановлении подачи электроэнергии в Рязани

Новости Рязани
Электроснабжение потребителей, нарушенное по вине ошибочных действий персонала МУП УРТ, в центральной части города было восстановлено сегодня в 03:30 (29.06).

Вася Пельмень отправил в нокаут польского чемпиона в Лас-Вегасе

Новости мира
Российский боец Василий Камоцкий, выступающий под псевдонимом Вася Пельмень, одержал уверенную победу на турнире пощёчин Power Slap в Лас-Вегасе.