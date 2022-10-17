Стало известно о гибели ещё одного рязанца во время теракта на белгородском полигоне

Стало известно о гибели ещё одного рязанца во время теракта на полигоне в Валуйском районе Белгородской области. Ранее СМИ обнародовали информацию об одном погибшем, который был призван из Рязани.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к СК, второй погибший рязанец 1998 года рождения. Первый – 1977 года рождения.

Напомним, стрельбу на полигоне открыли граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов, они были мобилизованы из Москвы. В результате ЧП погибли 11 человек. Также известно о 15 пострадавших.

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