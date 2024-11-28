Стало известно о еще одном курсанте Академии ФСИН, который покончил с собой

Появилась информация о том, что ещё один курсант рязанской академии ФСИН покончил с собой. Сообщение появилось в пространстве tg-каналов, затем ya62 это сообщение подтвердил информированный источник.

Не так давно стало известно о 20-летней девушке, студентке академии, которая также свела счеты с жизнью. Трагедия с 22-летним молодым человеком произошла летом прошлого года. Сообщается, что тело молодого человека нашли в съёмной квартире.

Погибший был сиротой, его воспитывали опекуны. Официального подтверждения произошедшего не было.