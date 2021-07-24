Стало известно, нужно ли заклеивать камеру смартфона

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Заклеивать камеру смартфона простым людям не нужно, считает эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова. По ее словам, следить за обычным человеком попросту нет надобности.

При этом она отметила, что следить через глазок могут за крупным бизнесменом, миллионером или причастным к преступным структурам.

— Заклеивание камеры все равно не гарантирует безопасности. Важнее помнить, что преступники обычно похищают данные с помощью социальной инженерии. Мошенники втираются в доверие и узнают нужную информацию, — пояснила Карачарова агентству «Прайм».

Эксперт также рассказала, что в современном мире следить за человеком может любое устройство, подключенное к интернету.

— Даже кофеварка способна записывать голос, улавливать момент закрытия двери. Другой вопрос — зачем ей это делать, если вы обычный человек, который не обладает секретной информацией или миллионами? — сказала Светлана Карачарова.

В заключение женщина добавила, что заклеивание всех камер в доме не исключит возможности слежки.