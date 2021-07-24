Стало известно, нужно ли заклеивать камеру смартфона

Заклеивать камеру смартфона простым людям не нужно, считает эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова. По ее словам, следить за обычным человеком попросту нет надобности.
При этом она отметила, что следить через глазок могут за крупным бизнесменом, миллионером или причастным к преступным структурам.
Эксперт также рассказала, что в современном мире следить за человеком может любое устройство, подключенное к интернету.
В заключение женщина добавила, что заклеивание всех камер в доме не исключит возможности слежки.