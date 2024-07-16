Вторник, 16 июля, 2024

Стало известно, кто в Рязани может заработать больше 100 тысяч

Автор: 7info 2

Опубликовано

Изображение от drobotdean на Freepik

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 58 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал лучшие предложения июля в Рязани.

В Рязани в июле больше всего готовы платить инженеру. Компания предлагает зарплату 103 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия автоэлектрика с зарплатой до 140 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы.

На третьем месте – наладчик станков и манипуляторов с зарплатой от 100 тыс. рублей.

В рейтинг также вошли вакансии главного инженера проекта с зарплатой от 100 тыс. рублей и менеджера по продажам с зарплатой 100 тыс. рублей.

В июле в топе наиболее интересных зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Астрахани, Владивостоке, Томске, Хабаровске, Пензе, Липецке в топе зарплатных предложений июля — врачи.

В Саратове среди лучших по оплате — вакансия главного бухгалтера, в Ульяновске — коммерческого директора, в Рязани — главного инженера проекта, в Хабаровске — заместителя директора филиала, в Тюмени — начальника лаборатории неразрушающего контроля.

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