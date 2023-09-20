Стало известно, кто отказался от мест в Рязанской гордуме

В газете «Рязанские ведомости» за 20 сентября опубликованы решения о выдаче мандатов депутатам Рязанской городской Думы, избранным по партийным спискам.

Мандат Натальи Рубиной, первого номера списка «Партии пенсионеров», передают Павлу Воронину.

Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР, передал место в гордуме Максиму Мустафину.

Вместо первого номера списка «Справедливой России — За правду» Григория Парсентьева в гордуму пойдёт Евгений Никулкин.

Мандат Татьяны Панфиловой, победившей победившей в одномандатном округе, передают представителю «Единой России» Илье Шишкину.