Стало известно, кому передали депутатские мандаты Игоря Мурога и Юлии Феоктистовой

Депутатские мандаты Игоря Мурога и Юлии Феоктистовой передадут Даниилу Напалкову и Елене Волковой.

Президиум регионального политсовета «Единой России» 29 сентября принял решение о передаче вакантных депутатских мандатов. В связи с назначением Игоря Мурога сенатором Российской Федерации освободилось место в Рязанской областной Думе. Также в связи с избранием Юлии Феоктистовой в региональное законодательное собрание стало вакантным место в Рязанской городской Думе.

Мандат в областную Думу решено передать Даниилу Напалкову. Он зарегистрирован по внутрирегиональной группе №15. Его кандидатура была поддержана всеми членами президиума.

Единогласно была одобрена кандидатура Елены Волковой на вакантное место в городской Думе. Она зарегистрирована в составе внутримуниципальной группы №3 под номером 1.

Необходимые комплекты документов будут переданы в соответствующие избирательные комиссии.