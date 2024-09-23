Стало известно, когда в российских самолётах появится Wi-Fi

Wi-Fi может появиться на борту самолетов российских авиакомпаний в период с 2027 по 2028 годы. об этом сообщает РБК.

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на пленарной сессии форума «Цифровая транспортация» сказал, что на этот счёт уже подписано соответствующее соглашение. Он также выразил желание сделать услугу Wi-Fi бесплатной для пассажиров.

В мае министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что проект по обеспечению пассажиров интернетом на борту будет называться «Бюро 1440». Эта компания является частью «ИКС Холдинг» и занимается созданием низкоорбитальной спутниковой группы, которая будет предоставлять услуги широкополосного интернета с глобальным охватом.

Ожидается, что в состав группы войдут более 900 спутников. На данный момент на орбиту вывели тестовые спутники.

Стоимость проекта «Бюро 1440» составит около 445 миллиардов рублей.