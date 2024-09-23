Понедельник, 23 сентября, 2024

Стало известно, когда в российских самолётах появится Wi-Fi

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Racool_studio на Freepik

Wi-Fi может появиться на борту самолетов российских авиакомпаний в период с 2027 по 2028 годы. об этом сообщает РБК.

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на пленарной сессии форума «Цифровая транспортация» сказал, что на этот счёт уже подписано соответствующее соглашение. Он также выразил желание сделать услугу Wi-Fi бесплатной для пассажиров.

В мае министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что проект по обеспечению пассажиров интернетом на борту будет называться «Бюро 1440». Эта компания является частью «ИКС Холдинг» и занимается созданием низкоорбитальной спутниковой группы, которая будет предоставлять услуги широкополосного интернета с глобальным охватом.

Ожидается, что в состав группы войдут более 900 спутников. На данный момент на орбиту вывели тестовые спутники.

Стоимость проекта «Бюро 1440» составит около 445 миллиардов рублей.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

От -3 до +20: в Рязанской области готовятся к мощному температурному перепаду

Малков анонсировал изменения в работе рязанских штрафстоянок

Рязанская область продлевает «налоговые каникулы» для новичков в бизнесе

За неделю в Рязанской области потушили 114 пожаров

Прекращено уголовное дело в отношении «рыбновского стрелка» Глебова

Рязанская полиция проверяет байкеров-трюкачей, которые устроили «шоу» у ТРЦ «Премьер»

В четырех районах Рязанской области ликвидировали очаги дикорастущей конопли

В Рязани благоустроят территорию около Борисо-Глебского собора

В Штабе общественной поддержки ЕР в Рязани пройдет День Александро-Невского района

В Рязанской области зацвели деревья

Евгений Гришковец представил Рязани свой «Порядок слов» и анонсировал новый спектакль

Рязанская полиция массово останавливает тонированные автомобили