Стало известно, какие фестивали пройдут в Рязанской области в последний летний месяц

В августе рязанцев ждет насыщенная фестивальная программа.

10 августав Глебовом Городище состоится военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Ежегодно праздник проходит на месте знаменитого сражения русского войска с ордынскими захватчиками, состоявшегося в августе 1378 года. Эта битва считается репетицией Куликовской битвы и является ярким примером героизма и мужества русских воинов.

В рамках фестиваля пройдет реконструкция Вожской битвы, позволяющая зрителям окунуться в атмосферу XIV века и увидеть воинскую экипировку и методы ведения боя того времени. В реконструкции участвуют специализированные отряды кавалерии, лучников и пехоты.

17 августа рязанцев ждут три ярких фестиваля:

«Медуница» в музее пчеловодства в Рыбновском районе. Праздник посвящен первой откачке меда и предлагает гостям погрузиться в мир медоносной пчелы.

«Слава Добрыни» в Шиловском районе. Историко-фольклорный фестиваль погрузит участников в атмосферу русской истории и культуры.

«Худековский погребок» в Ерлинском дендрапарке. Садово-огороднический фестиваль представит изобилие фруктов, овощей и цветов, а также интересные мастер-классы.

30 и 31 августа Рязань отпразднует свой день рождения. В городе состоятся праздничные мероприятия и концерты.