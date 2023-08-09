Стало известно, как мужчина убил белгородскую школьницу

Следователи рассказали подробности убийства 15-летней школьницы в Разумном Белгородской области, пишет портал «МОЕ! Онлайн».

Инцидент произошел 4 августа. По предварительной версии, девочка проходила мимо кладбища. В этот момент на нее набросился 42-летний мужчина.

Злоумышленник изнасиловал и задушил подростка. Он опасался, что школьница расскажет о случившемся полицейским. Ее тело нашли на следующий день.

Следственный комитет предъявил задержанному обвинения по двум статьям: «Изнасилование» и «Убийство».