Стало известно, для чего Макрон и Шольц встретятся в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся в Париже 22 января, чтобы обсудить новую стратегию для Европейского союза в условиях президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, пишет «Газета.ру».

Собеседники агентства уточняют, что лидеры двух стран намерены «продемонстрировать силу» и подготовиться к оперативным действиям в случае введения США пошлин на европейский экспорт.

Bloomberg отмечает, что Макрон и Шольц планируют выступать единым фронтом в отношениях с новой администрацией в Вашингтоне.

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Олаф Шольц назвал президента США Дональда Трампа «вызовом» для Европы. При этом он подчеркнул, что США и Европу связывает долгая история партнёрства и дружбы.