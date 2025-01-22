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Новости мира

Стало известно, для чего Макрон и Шольц встретятся в Париже

Алексей Самохин

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся в Париже 22 января, чтобы обсудить новую стратегию для Европейского союза в условиях президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, пишет «Газета.ру»

Собеседники агентства уточняют, что лидеры двух стран намерены «продемонстрировать силу» и подготовиться к оперативным действиям в случае введения США пошлин на европейский экспорт.

Bloomberg отмечает, что Макрон и Шольц планируют выступать единым фронтом в отношениях с новой администрацией в Вашингтоне.

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Олаф Шольц назвал президента США Дональда Трампа «вызовом» для Европы. При этом он подчеркнул, что США и Европу связывает долгая история партнёрства и дружбы. 

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