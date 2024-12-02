Понедельник, 2 декабря, 2024
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Стало известно, что Шольц привез в Киев в таинственном железном чемодане

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Алексей Самохин
Скриншот видео

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время пресс-конференции ответил на вопрос, что он привёз в Киев в железном чемодане, пишет «Комсомольская правда».

Обычно Шольц ездит с потёртым кожаным портфелем, 2 декабря политик прибыл в столицу Украины с блестящим металлическим чемоданом. Комментаторы в шутку предположили, что в нём ядерное оружие, или обещанные Германией 650 миллионов долларов наличкой.

Услышав вопрос о содержимом багажа, Шольц выглядел раздражённым. Но ответил: «внутри дорожные, умывальные принадлежности и то, что еще может понадобиться в пути».

Журналисты подсчитали, что в поезде из польского города Жешува, куда обычно прибывают иностранные политики по дороге в Киев, канцлеру пришлось провести минимум часть ночи.

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