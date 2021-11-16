Стали известны размеры дополнительных выплат работникам рязанских скорых

На сайте правительства Рязанской области опубликован проект постановления о стимулирующих выплатах работникам выездных бригад скорой помощи.

Напомним, о выплатах сегодня во время заседания регионального правительства говорил губернатор Николай Любимов.

Дополнительные выплаты вводятся на время работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Врачи будут получать ежемесячно 20 тысяч рублей, средний медперсонал — 10 тысяч, младший — 5 тысяч. Водителям будут доплачивать по 10 тысяч рублей.

— Выплаты производятся ежемесячно не более чем на одну ставку за фактически отработанное время, — говорится в документе.

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