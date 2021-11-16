Бригады скорой помощи в Рязанской области получат дополнительные выплаты

Губернатор Николай Любимов принял решение о выделении ассигнований для дополнительных выплат коллективу скорой помощи. Об этом глава региона заявил 16 ноября на заседании правительства Рязанской области, где поднял тему необходимости поддержки службы скорой помощи.
Губернатор напомнил, что во время рабочей поездки в Рязанскую область, министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал ряд поручений, в том числе посетив станцию скорой помощи.
По словам главы региона в течение прошлой недели было проведено переформатирование личного состава службы. Дополнительные бригады созданы с привлечением студентов РязГМУ им. академика И. П. Павлова и Рязанского медколледжа. В общей сложности их около 70 человек. Автопарк пополнился машинами, полученными во временное пользование. В результате удалось повысить оперативность приезда на вызовы и снизить нагрузку на медработников.
Губернатор поручил взять на контроль работу по этому направлению заместителям Председателя Правительства Рязанской области Светлане Горячкиной и Роману Петряеву.
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