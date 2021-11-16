Бригады скорой помощи в Рязанской области получат дополнительные выплаты

Губернатор Николай Любимов принял решение о выделении ассигнований для дополнительных выплат коллективу скорой помощи. Об этом глава региона заявил 16 ноября на заседании правительства Рязанской области, где поднял тему необходимости поддержки службы скорой помощи.

Губернатор напомнил, что во время рабочей поездки в Рязанскую область, министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал ряд поручений, в том числе посетив станцию скорой помощи.

— Я был там вместе с главой Минздрава РФ и еще раз убедился: работа у коллектива сложная, ответственная, требующая особых знаний, практических навыков и личностных качеств. Сейчас условия, в которых оказалась служба, далеки от совершенства. Я полностью разделяю позицию Михаила Мурашко: Скорой помощи нужна помощь, — отметил он.

По словам главы региона в течение прошлой недели было проведено переформатирование личного состава службы. Дополнительные бригады созданы с привлечением студентов РязГМУ им. академика И. П. Павлова и Рязанского медколледжа. В общей сложности их около 70 человек. Автопарк пополнился машинами, полученными во временное пользование. В результате удалось повысить оперативность приезда на вызовы и снизить нагрузку на медработников.

— Однако это только часть решения проблемы. Я твердо убежден, что служба скорой требует дальнейшей поддержки. Она с начала пандемии находится на передовой борьбы с коронавирусом. Люди устали и морально, и физически. Уже долгое время они испытывают колоссальные перегрузки. Конечно, мы обязаны поддержать это важнейшее звено здравоохранения, поддержать людей. Необходимо как-то компенсировать их нагрузки и риски. Поэтому я принял решение о выделении ассигнований для дополнительных выплат коллективу, — сказал Николай Любимов. — Мы обязательно найдем возможности поддержать наших работников скорой медицинской помощи.

Губернатор поручил взять на контроль работу по этому направлению заместителям Председателя Правительства Рязанской области Светлане Горячкиной и Роману Петряеву.

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