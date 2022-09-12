Стали известны предпочтения избирателей на выборах губернатора в разных районах Рязанской области

Стало известно, каким кандидатам избиратели отдавали предпочтение на губернаторских выборах в разных районах Рязанской области.

Как свидетельствуют предварительные данные системы ГАС «Выборы» на 12 сентября 1:42 после обработки 99,14% бюллетеней, наибольшей поддержкой Павел Малков заручился в Александро-Невском районе – 94,54% голосов. Также временно исполняющего обязанности главы региона активно поддержали в Шацком – 90,20%, Пителинском – 90,00%, Михайловском – 92,66%, Сараевском – 91,29%, Сасовском районах – 90,77% и в городе Сасово – 91,61%.

За Григория Парсентьева больше голосовали жители Рыбновского – 3,07%, Рязанского районов – 3,22%, а также Московского района города Рязани – 3,14%.

За Дмитрия Репникова активнее, чем в районах Рязанской области, голосовали жители четырёх районов Рязани: Железнодорожного – 5,36%, Московского – 5,54%, Октябрьского – 4,86% и Советского – 4,16%.

Наталью Рубину также поддержали жители районов Рязани: Железнодорожного – 4,05%, Московского – 3,59%, Октябрьского – 3,49% и Советского – 3,37%. В Рязанском районе кандидат набрала 3,89% голосов.

Денис Сидоров заручился наибольшей поддержкой избирателей в Милославском районе – 11,22%. Также активно поддержали кандидата в Чучковском районе – 10,99%, в Железнодорожном – 8,09%, Московском – 8,82% и Октябрьском – 7,76% районах Рязани, а также в городе Касимов – 8,09%.