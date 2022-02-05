Стали известны подробности жизни мужчины и девушки, чьи тела нашли в рязанском посёлке Шлаковый

Появились подробности жизни 22-летней девушки и 46-летнего мужчины, тела которых обнаружили в квартире дома № 31 по улице Зои Космодемьянской, сообщает «МК в Рязани».
По данным источника СМИ, погибшие были сожителями. Предварительно, мужчина употреблял наркотические вещества. На девушку, приехавшую в Рязани из Чувашии, жаловались из-за плохого поведения.
Кроме того, между сожителями происходили конфликты, во время которых мужчина поднимал руку на девушку.
Напомним, по факту случившегося следственный комитет начал проверку.