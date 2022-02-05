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Суббота, 5 февраля, 2022

В рязанском посёлке Шлаковый обнаружили тела девушки и мужчины 

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В рязанском посёлке Шлаковый обнаружили тела девушки и мужчины 

Александр Ильин
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Утром 4 февраля в Рязани в квартире дома № 31 по улице Зои Космодемьянской обнаружили трупы 22-летней девушки и 46-летнего мужчины, сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города 5 февраля.

По словам собеседника портала, тела доставлены в морг. По факту случившегося проводится проверка.

В следственном комитете уточнили, что точную причину смерти назовут после проведения экспертизы. Предварительно, на телах отсутствуют повреждения криминального характера.

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Ранее сообщалось, что в лесу под Рязанью нашли обглоданное тело 73-летнего отшельника.

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