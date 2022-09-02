Пятница, 2 сентября, 2022
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Стали известны подробности жестокого убийства мужчины в Касимове

«КП-Рязань» сообщила подробности убийства 47-летнего мужчины на улице Железнодорожной в Касимове.

Труп с множественными колотыми и резаными ранами нашли утром 27 августа. Перед этим в квартире 39-летней жительницы Касимова вместе с ней выпивали бывший 41-летний сожитель и сожитель новый — 47-летний вахтовик с Севера.

Подозреваемый в убийстве рассказал, что уже собирался уходить, но новый сожитель женщины стал высказывать претензии, потребовал прекратить ходить к ней. Произошла потасовка, в ходе которой задержанный несколько раз ударил ножом оппонента.

Хозяйка квартиры в это время была в туалете. Женщина выбежала на шум, отобрала нож, но мужчина не успокоился — нашёл на кухне другой и продолжил резать бывшего собутыльника.

Скончался пострадавший от множественных ран, повреждений внутренних органов. Эксперты насчитали на теле вахтовика не менее 15 ран, девять из которых были в груди.

41-летний безработный задержанный ранее был судим. Он сознался в убийстве и раскаялся.

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