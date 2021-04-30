Стали известны подробности убийства женщиной своего мужа и двух детей во Владивостоке

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Во Владивостоке женщина убила мужа и двух детей. Третий мальчик остался жив. Об этом сообщает Life.

Все произошло в ночь с 26 на 27 апреля. Жительница квартиры на улицы Толстого убила 40-летнего мужа и двух пятилетних детей.

Тройняшки появились на свет в 2016 году. По информации СМИ, мужчина не раз изменял жене, а их дети имели задержки в развитии. Все это выводило женщину из себя. В 2014 году брак распался, однако через пять лет они снова сошлись.

Последней каплей стало заявление мужа. Он сказал 37-летней женщине, что хочет развестись с ней и забрать с собой их детей. Злоумышленница разозлилась и убила всех, кто находился в тот момент в квартире. Выживший мальчик в это время был в детсаду. После преступления женщина сложила тела детей в сумку, а труп мужа завернула в целлофан. Затем подозреваемая вымыла пол и отправилась в кино.

На следующий день после произошедшего в квартиру нагрянула бабушка детей. Но она не заметила ничего подозрительного. Все вскрылось, когда в квартиру пришел отец убитого мужчины. Пенсионер беспокоился, что его сын не выходит на связь.

Женщину задержали 29 апреля. По некоторым данным, в момент совершения преступления она находилась под воздействием алкоголя и барбитуратов.

Выживший мальчик после рассказал, что детей в семье избивали. Родители дрались не только между собой, но и били малышей.