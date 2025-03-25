Стали известны подробности смерти телеведущего Цивилева

Телеведущий Константин Цивилев умер в возрасте 59 лет из-за острой сердечной недостаточности, пишет телеграм-канал SHOT.

Журналиста обнаружили накануне примерно в четыре часа дня в его квартире на Пятницком шоссе в столице.

«Последние годы он страдал от сахарного диабета и болезней сердца», — говорится в публикации.

Цивилев не дожил до 60-летия чуть больше месяца.

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По данным Mash, около десяти лет назад журналист перенес острый инфаркт миокарда, а в последнее время он боролся с атеросклеротической болезнью сердца и сахарным диабетом.

Он был ведущий программ «Времечко», «Сегоднячко», «Иванов, Петров, Сидоров», «Жидкие гвозди».