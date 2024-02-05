Понедельник, 5 февраля, 2024
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Стали известны подробности романа учительницы с 11-летним учеником

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Учительница, задержанная за роман с 11-летним учеником в Ленобласти, утверждает, что между ними ничего не было, пишет Baza.

Ее родственники рассказали, что мальчик стал проявлять знаки внимания к 25-летней девушке в прошлом году. Он отправлял ей сообщения с признаниями в любви и непристойными предложениями.

При этом педагог уклончиво отвечала на сообщения, чтобы не травмировать психику ребенка. Вскоре об их общении стало известно в школе. Учительница рассказала о приставаниях мальчика и предложила уволиться, но руководство уладило конфликт.

Спустя пару месяцев мать мальчика увидела переписку ее сына с девушкой. Вскоре ее задержали и отправили под домашний арест.

Родные девушки утверждают, что во время допроса следователь убедила ее признаться в том, что она влюбилась в мальчика. Взамен педагогу обещали административную статью. Однако в итоге следователь якобы обманула ее и возбудила уголовное дело.

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