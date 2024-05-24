Пятница, 24 мая, 2024

Стали известны подробности преображения бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

И.о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева рассказала о ходе реконструкции областного Дворца культуры и искусства в Рязани.

Напомним, Дворец будет открыт на месте бывшего ДК «Птицеводов» в Московском районе города.

— Здание преображается! Проведены полностью кладочные работы, оштукатурены стены, завершается стяжка пола второго этажа. Продолжается утепление фасада, электромонтажные работы, собирают вентиляцию, — написала Васильева ВКонтакте.
С руководством Дворца, представителями генерального подрядчика, авторского надзора, строительного контроля, субподрядных организаций решили активно начать благоустройство территории.
Жителей микрорайона порадуем зелёными насаждениями и малыми архитектурными формами.

Стали известны подробности преображения бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани
Стали известны подробности преображения бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани
Стали известны подробности преображения бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани
Стали известны подробности преображения бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани

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