Стали известны подробности преображения бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани

И.о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева рассказала о ходе реконструкции областного Дворца культуры и искусства в Рязани.
Напомним, Дворец будет открыт на месте бывшего ДК «Птицеводов» в Московском районе города.
И.о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева рассказала о ходе реконструкции областного Дворца культуры и искусства в Рязани.
Напомним, Дворец будет открыт на месте бывшего ДК «Птицеводов» в Московском районе города.
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