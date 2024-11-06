Стали известны подробности масштабной реконструкции ЦПКиО Рязани

Официальная группа ЦПКиО Рязани ВКонтакте сообщила подробности масштабной реконструкции парка.
Напомним, 25 октября, губернатор Рязанской области Павел Малков подписал протокол о намерении по благоустройству с Благотворительным фондом Колесникова. По договорённости с совладельцем компании «Технониколь» Сергеем Колесниковым в течение 5 лет на благоустройство планируется потратить в общей сложности 1 млрд рублей.
При реконструкции собираются максимально сохранить зелёные насаждения. Старый верёвочный парк уберут, новый появится в большой спортивной зоне. А вот батуты собираются из парка убрать, так как они небезопасны и не соответствуют санитарным нормам.
Памп-трек заменят на площадку дерт-джампинга — для спусковых экстремальных дисциплин.
В ЦПКиО появятся игровые площадки для детей разных возрастов от 3 до 14 лет, со стороны стадиона заменят асфальт, а Рюминский пруд расчистят.
В парке собираются создать специальную организацию, которая займётся установкой и обслуживанием видеокамер.
Фото: vk.com/parkrzn