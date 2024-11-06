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Стали известны подробности масштабной реконструкции ЦПКиО Рязани

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Алексей Самохин

Официальная группа ЦПКиО Рязани ВКонтакте сообщила подробности масштабной реконструкции парка.

Напомним, 25 октября, губернатор Рязанской области Павел Малков подписал протокол о намерении по благоустройству с Благотворительным фондом Колесникова. По договорённости с совладельцем компании «Технониколь» Сергеем Колесниковым в течение 5 лет на благоустройство планируется потратить в общей сложности 1 млрд рублей.

— Концепция предусматривает отдельное комфортное зонирование с обустройством новых набережных Рюминского пруда. В парке реконструируют танцплощадки, создадут детские площадки и игровые зоны, а также зоны активного и «тихого» отдыха, пешеходные маршруты и велодорожки, — говорится в группе ЦПКиО.

При реконструкции собираются максимально сохранить зелёные насаждения. Старый верёвочный парк уберут, новый появится в большой спортивной зоне. А вот батуты собираются из парка убрать, так как они небезопасны и не соответствуют санитарным нормам.

Памп-трек заменят на площадку дерт-джампинга — для спусковых экстремальных дисциплин.

В ЦПКиО появятся игровые площадки для детей разных возрастов от 3 до 14 лет, со стороны стадиона заменят асфальт, а Рюминский пруд расчистят.

В парке собираются создать специальную организацию, которая займётся установкой и обслуживанием видеокамер.

Стали известны подробности масштабной реконструкции ЦПКиО Рязани
Стали известны подробности масштабной реконструкции ЦПКиО Рязани
Стали известны подробности масштабной реконструкции ЦПКиО Рязани
Стали известны подробности масштабной реконструкции ЦПКиО Рязани
Стали известны подробности масштабной реконструкции ЦПКиО Рязани
Стали известны подробности масштабной реконструкции ЦПКиО Рязани
Стали известны подробности масштабной реконструкции ЦПКиО Рязани
Стали известны подробности масштабной реконструкции ЦПКиО Рязани
Стали известны подробности масштабной реконструкции ЦПКиО Рязани

Фото: vk.com/parkrzn

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