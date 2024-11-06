Стали известны подробности масштабной реконструкции ЦПКиО Рязани

Официальная группа ЦПКиО Рязани ВКонтакте сообщила подробности масштабной реконструкции парка.

Напомним, 25 октября, губернатор Рязанской области Павел Малков подписал протокол о намерении по благоустройству с Благотворительным фондом Колесникова. По договорённости с совладельцем компании «Технониколь» Сергеем Колесниковым в течение 5 лет на благоустройство планируется потратить в общей сложности 1 млрд рублей.

— Концепция предусматривает отдельное комфортное зонирование с обустройством новых набережных Рюминского пруда. В парке реконструируют танцплощадки, создадут детские площадки и игровые зоны, а также зоны активного и «тихого» отдыха, пешеходные маршруты и велодорожки, — говорится в группе ЦПКиО.

При реконструкции собираются максимально сохранить зелёные насаждения. Старый верёвочный парк уберут, новый появится в большой спортивной зоне. А вот батуты собираются из парка убрать, так как они небезопасны и не соответствуют санитарным нормам.

Памп-трек заменят на площадку дерт-джампинга — для спусковых экстремальных дисциплин.

В ЦПКиО появятся игровые площадки для детей разных возрастов от 3 до 14 лет, со стороны стадиона заменят асфальт, а Рюминский пруд расчистят.

В парке собираются создать специальную организацию, которая займётся установкой и обслуживанием видеокамер.

Фото: vk.com/parkrzn