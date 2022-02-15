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Вторник, 15 февраля, 2022

Стали известны подробности изнасилования москвички дворниками-мигрантами

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Стали известны подробности изнасилования москвички дворниками-мигрантами

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В полиции рассказали подробности о двух дворниках, которых подозревают в изнасиловании москвички, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в воскресенье Вешняковской улице. Очевидец позвонил стражам порядка и сообщил о криках женщины и замеченных им двух подвыпивших мужчинах. На место случившегося прибыли полицейские, которые обнаружили, что пьяные злоумышленники надругались над жертвой.

Задержанные оказались уроженцами одной из стран ближнего зарубежья. Оба работают в Москве дворниками в районе Вешняки.

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По предварительной информации, у 40-летнего Жалынбека Карабекова на родине осталась большая семья. Дома его ждали несколько ребятишек и жена. Вторым насильником оказался 29-летний Исламидин Камалдин.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу на время следствия.

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