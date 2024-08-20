Вторник, 20 августа, 2024

Стали известны подробности гибели актёра Евгения Шишова в Курской области

Автор: 7info

Опубликовано

Евгений Шишов, фото: t.me/shot_shot

Актёр сериалов «Невский» и «Морские дьяволы» Евгений Шишов погиб во время эвакуации после получения ранения в Курской области, сообщает SHOT.

Шишов добровольно ушёл на СВО в феврале этого года, взяв себе позывной STALKER.

По имеющейся информации, в последнее время Шишов участвовал в боях в Курской области. 18 августа он получил осколочное ранение и скончался во время эвакуации в госпиталь.

Евгений заключил контракт с министерством обороны России, публиковал фотографии с передовой и писал: «Работайте, братья».

Сейчас тело артиста находится в Ростове. У актёра осталась 15-летняя дочь.

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