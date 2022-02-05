Стали известны обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Касимовском районе

Раскрыты обстоятельства гибели двух мужчин на пожаре в посёлке Елатьма Касимовского района Рязанской области, сообщает ИД «Пресса».

Напомним, пожар случился ночью 5 февраля на улице Полевой. Огонь тушили три пожарных автомобиля, девять человек личного состава.

Как выяснилось, к 55-летнему владельцу одной из квартир дома пришли знакомые на застолье. После распития спиртного один из них ушёл в другую комнату и заснул. Ночью он проснулся от едкого запаха дыма — в соседнем помещении уже полыхало пламя.

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Мужчина уже не смог помочь товарищам. Он выбежал на улице, сразу позвонил в пожарную часть. Двух мужчин спасти не удалось. Уточняется, что во второй половине дома никто не находился.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.