Среда, 9 октября, 2024

Стали известны новые подробности убийства девочек в Тольятти

Автор: Алексей Самохин

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Становятся известны новые подробности шокирующей истории в Тольятти, где 8 октября были обнаружены убитыми девочки 2 и 5 лет. По версии следствия, многочисленные удары ножом детям нанесла 13-летняя сводная сестра. 

По данным RT, на телах убитых, кроме ножевых ранений, были обнаружены укусы. 

Местные жители рассказывают, что семья жила в непростых условиях. Психологическое состояние девочки могло быть подорвано постоянными ссорами между её матерью и сожителем Юрием, который, как утверждается, не раз применял насилие. Мужчина долгое время жил в общем тамбуре, питался в кафе и общался с женщиной через закрытую дверь. Ирина, мать детей, рассказывала, что у них были частые конфликты и Юрий неоднократно изменял ей.

Соседи отмечают, что А. часто оставалась одна с младшими сёстрами, возможно, из-за частых капризов младшей девочки её терпение не выдержало. 

В семье было пятеро детей. Старшая дочь Диана, которой 18 лет, живёт отдельно. Мать нередко сравнивала её с А., подчёркивая, что Диана учится, работает и сама оплачивает свою учёбу.

За день до трагедии отец девочек ночевал на лавочке, пока его жена была дома с подругой. По словам соседей, мужчина относился ко всем детям одинаково, «не делил их на своих и чужих».

Также стало известно, что подозреваемая в убийстве находится в психиатрическом стационаре на экспертизе.

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