Стали известны мотивы саратовской бабушки, отравившей дочь и внуков

Жительница села Александровка объяснила на допросе, зачем отравила дочь и внуков, пишет КП.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. Выяснилось, что Лидия Викторовна подсыпала им пищу яд из-за страха безденежья.

«Боялась не потянуть финансово, поэтому так поступила. На допросах вела себя спокойно, в преступлении раскаялась», – пояснили следователи.

За сорок дней до инцидента женщина потеряла мужа, который содержал семью. Сама она никогда не работала. При этом семья не бедствовала и считалась благополучной, поскольку работал сын злоумышленницы. Дети всегда приходили в школу опрятные, в доме был ремонт.

Напомним, что жертвами отравительницы стали трое детей – трех, пяти и семи лет, а также их 23-летняя тетя. Во время следственного эксперимента убийца подробно рассказала, как подсыпала отраву в молочный суп, который сготовила для детей.