Стали известны детали жестокого избиения военнослужащего в Хабаровском крае

Следователи раскрыли детали дела в отношении военнослужащих, которых подозревают в избиении и вымогательстве в Хабаровском крае, сообщает РЕН ТВ.

Ранее телеканал опубликовал видеозапись, на которой запечатлено нападение на сослуживца.

Инцидент произошел в начале октября. По версии следствия, рядовые Исмаил Магомедов и Шамиль Торчоков потребовали от Ислама Алиева с требованием исполнить их просьбу. Однако военнослужащие получили отказ.

Тогда злоумышленники решили проучить потерпевшего по надуманному основанию. Они избили жертву руками и ногами, нанося удары по всему телу. После этого солдаты потребовали от избитого телефон и 20 тысяч рублей. Чтобы он не сопротивлялся, молодого человека снова избили.

Гашимов признал свою вину и дал признательные показания, двое других вину не признали и были задержаны. Возбуждено дело в отношении трех мужчин по двум статьям.