6.4 C
Рязань
Суббота, 9 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Стали известны детали жестокого избиения военнослужащего в Хабаровском крае

Никита Брыкин
Стали известны детали жестокого избиения военнослужащего в Хабаровском крае

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Следователи раскрыли детали дела в отношении военнослужащих, которых подозревают в избиении и вымогательстве в Хабаровском крае, сообщает РЕН ТВ.

Ранее телеканал опубликовал видеозапись, на которой запечатлено нападение на сослуживца.

Инцидент произошел в начале октября. По версии следствия, рядовые Исмаил Магомедов и Шамиль Торчоков потребовали от Ислама Алиева с требованием исполнить их просьбу. Однако военнослужащие получили отказ.

Тогда злоумышленники решили проучить потерпевшего по надуманному основанию. Они избили жертву руками и ногами, нанося удары по всему телу. После этого солдаты потребовали от избитого телефон и 20 тысяч рублей. Чтобы он не сопротивлялся, молодого человека снова избили.

Гашимов признал свою вину и дал признательные показания, двое других вину не признали и были задержаны. Возбуждено дело в отношении трех мужчин по двум статьям.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,706ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]