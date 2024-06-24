Понедельник, 24 июня, 2024

Стали известны детали первой смерти от ботулизма в России

Автор: powder

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В Костроме умер 21-летний студент, которого готовым салатом лобио с фасолью угостила бабушка, пишет КП.

По данным издания, молодой человек был у нее в гостях в Нижнем Новгороде. Парню стало плохо 16 июня, когда он вернулся домой.

У пациента было головокружение, потемнение и туман в глазах, тошнота, рвота, нарушение координации. Вскоре его госпитализировали в областную больницу и перевели на ИВЛ.

В понедельник стало известно о гибели студента. Других случаев заболевания ботулизмом в Костромской области не зарегистрировано.

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