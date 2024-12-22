Стала известна стоимость самой дешёвой квартиры в Рязани

Появилось объявление о продаже квартиры стоимостью значительно меньше миллиона рублей. Из всех квартир, представленных на сайте объявлений «Авито», этот лот самый дешёвый

Это «студия» на улице Качевской (пос. Строитель) площадью 11,6 кв. м. Продают её за 620 тысяч рублей.

В квартире есть туалет, отсутствует ванная. Судя по фотографиям, в ремонт в ней устарел, но прежние хозяева установили новую дверь и пластиковое окно. Находится квартира на втором этаже пятиэтажного дома 1963 года постройки.

Желающие приобрести этот скромный лот могут оплатить покупку средствами материнского капитала, говорится в объявлении. Будущим владельцам также обещают маленькие коммунальные платежи и солнечную сторону.