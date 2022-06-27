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Понедельник, 27 июня, 2022

Стала известна разница в зарплатах между женщинами и мужчинами в России

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Стала известна разница в зарплатах между женщинами и мужчинами в России

В среднем разница в зарплатах между женщинами и мужчинами в России составляет 37,3 процентов, выяснили эксперты в исследовании НИУ ВШЭ, опубликованном РБК.

Сообщается, что разрыв в оплате труда и вовсе может достигать почти 70 процентов. По мнению исследователей, на это влияют такие факторы, как «зарплатный штраф» за материнство, доминирование мужчин в крупных компаниях, более высокая готовность рисковать у мужчин.

При этом, как утверждается, мужчины получают «зарплатную премию» за отцовство. Еще одной особенностью является неравномерное распределение мужчин и женщин по видам экономической деятельности.

Основой для оценки стали показатели заработной платы за 1996–2021 годы.

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