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Вторник, 7 июня, 2022

Стала известна программа празднования Дня России в Липецке

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Стала известна программа празднования Дня России в Липецке

Администрация Липецка сообщила программу празднования Дня России на Соборной площади, пишет Город 48.

Сообщается, что праздник начнется в 10:30. В это время на площадь приедут участники праздничного автопробега. В 11:00 начнется концерт липецких коллективов.

Вечерняя праздничная программа пройдет с 18:00 до 22:00 на 11 площадках. В 22:00 на Соборной площади выступит кавер-группа «ЭМТИВИ». После этого государственный театр танца «Казаки России» покажет спектакль «Пугачевъ».

Финалом праздника станет фейерверк на Соборной площади запустят в 22:15.

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