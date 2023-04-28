Стала известна программа празднования Дня Победы в Рязани

Администрация Рязани опубликовала афишу праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.

В этом году на 9 мая не будет парада. Праздничные мероприятия стартуют в 11.00 в Кремлёвском сквере. Там до 18.00 пройдут народные гуляния «Парк Победы».

На площади Победы можно будет увидеть прохождение колонны Рязанского десантного училища, возвращающейся с парада в Москве. Также там пройдёт акция «Хор отцов и сыновей».

Завершением дня станет фейерверочный показ в 22.00.