Стала известна программа празднования Дня Победы в Рязани

Администрация Рязани опубликовала афишу праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.
В этом году на 9 мая не будет парада. Праздничные мероприятия стартуют в 11.00 в Кремлёвском сквере. Там до 18.00 пройдут народные гуляния «Парк Победы».
На площади Победы можно будет увидеть прохождение колонны Рязанского десантного училища, возвращающейся с парада в Москве. Также там пройдёт акция «Хор отцов и сыновей».
Завершением дня станет фейерверочный показ в 22.00.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram