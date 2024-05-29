Стала известна причина громкого хлопка в Рязани

Причиной громкого хлопка над Рязанью стал переход самолёта на сверхзвуковую скорость. Об этом 7info сообщил источник в оперативных службах.

Напомним, громкий звук днём 29 мая слышали в нескольких районах Рязани. После него у автомобилей сработали сигнализации.

Хлопок, который мы слышим при переходе самолёта на сверхзвуковую скорость, называется звуковым ударом.

Любой объект, движущийся в воздухе, создаёт звуковые волны. Эти волны распространяются во все стороны со скоростью звука. Когда самолёт движется медленнее скорости звука, звуковые волны обгоняют его, и мы слышим звук как обычно.

Когда объект достигает скорости звука, он начинает двигаться быстрее, чем создаваемые им звуковые волны. Волны начинают «сжиматься» перед объектом, образуя конус.

Внутри этого конуса звуковые волны накладываются друг на друга, создавая область очень высокого давления. Когда эта область достигает наблюдателя на земле, мы воспринимаем ее как громкий хлопок — звуковой удар.