Громкий хлопок раздался в Рязани

Днём 29 мая в Рязани раздался громкий хлопок. В центре города после него сработали сигнализации у автомобилей.
Громкий звук слышали жители нескольких районов города.
Причина хлопка на данный момент неизвестна, официальная информация уточняется.
Днём 29 мая в Рязани раздался громкий хлопок. В центре города после него сработали сигнализации у автомобилей.
Громкий звук слышали жители нескольких районов города.
Причина хлопка на данный момент неизвестна, официальная информация уточняется.
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