Среда, 29 мая, 2024

Громкий хлопок раздался в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Днём 29 мая в Рязани раздался громкий хлопок. В центре города после него сработали сигнализации у автомобилей. 

Громкий звук слышали жители нескольких районов города.

Причина хлопка на данный момент неизвестна, официальная информация уточняется.

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