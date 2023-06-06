Вторник, 6 июня, 2023
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Стала известна обладательница титула «Миссис Россия-2023»

Татьяна Проводина
Image by Freepik

В конкурсе «Миссис Россия-2023» победу одержала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар.

За титул боролись самые красивые замужние россиянки. По решению жюри его забрала Наталья Оскар. Теперь она может представлять Россию на любом международном конкурсе, – сообщает ТАСС.

В этом году финалистками конкурса стали 83 участницы из разных регионов страны, самой старшей из них — 62 года.

Финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира-2023» прошёл в Москве. Титул «Миссис Россия мира-2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска.

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