Стала известна обладательница титула «Миссис Россия-2023»

В конкурсе «Миссис Россия-2023» победу одержала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар.

За титул боролись самые красивые замужние россиянки. По решению жюри его забрала Наталья Оскар. Теперь она может представлять Россию на любом международном конкурсе, – сообщает ТАСС.

В этом году финалистками конкурса стали 83 участницы из разных регионов страны, самой старшей из них — 62 года.

Финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира-2023» прошёл в Москве. Титул «Миссис Россия мира-2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска.