Стала известна дальнейшая судьба рязанского центра резьбы

Мэр Рязани Виталий Артёмов обсудил дальнейшую судьбу центра резьбы. В рамках личного приёма 27 сентября он встретился с мастером резьбы Александром Зиминым, а также с представителем инвестора.

Центр находится на улице Новослободской. Участники встречи выступили с инициативой реконструировать здание, организовать здесь музей и оборудовать помещение под детскую мастерскую.

Виталий Артёмов отметил значимость развития сферы туризма в областном центре и готовность администрации города оказать содействие инвестору по направлению реализации его проектов.