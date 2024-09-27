Пятница, 27 сентября, 2024

Стала известна дальнейшая судьба рязанского центра резьбы

Автор: Валерия Мединская

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Мэр Рязани Виталий Артёмов обсудил дальнейшую судьбу центра резьбы. В рамках личного приёма 27 сентября он встретился с мастером резьбы Александром Зиминым, а также с представителем инвестора.

Центр находится на улице Новослободской. Участники встречи выступили с инициативой реконструировать здание, организовать здесь музей и оборудовать помещение под детскую мастерскую.

Виталий Артёмов отметил значимость развития сферы туризма в областном центре и готовность администрации города оказать содействие инвестору по направлению реализации его проектов.

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